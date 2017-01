Gladheid veroorzaakt paar glijpartijen op de Drentse wegen

ASSEN - In onze provincie zijn sinds afgelopen nacht enkele ongelukken gebeurd door de gladheid. Bij die ongelukken zijn volgens een politiewoordvoerder geen zwaargewonden gevallen.

"We hebben een paar meldingen binnengekregen van glijpartijen. Het gaat dan meestal om materiële schade. Het lijkt dus mee te vallen", aldus de woordvoerder.De woordvoerder vult nog wel aan dat het goed mogelijk is dat er meer ongelukken zijn gebeurd, die niet bij de politie zijn gemeld.Vanaf vanavond 18 uur geldt in onze provincie weer code geel van het KNMI voor gladheid. Maar de politiewoordvoerder benadrukt dat mensen ook nu nog steeds goed moeten opletten als ze de weg opgaan.