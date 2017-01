Elfde verdachte opgepakt voor dodelijke schietpartij

FOXHOL/ZUIDLAREN - De politie heeft een elfde verdachte opgepakt voor de dodelijke schietpartij in Foxhol vrijdagavond. Het gaat om een inwoner van de provincie Groningen.

Gisteren werd al duidelijk dat in Zuidlaren tien mensen waren opgepakt. Wat hun rol is bij de schietpartij wordt nog onderzocht. Alle verdachten zitten nog vast. De aanleiding voor de schietpartij is nog onbekend. De politie laat weten dat meer aanhoudingen niet worden uitgesloten. De verdachten komen allemaal uit Drenthe en Groningen.Bij de schietpartij kwam een 29-jarige man uit Stadskanaal om het leven. Na het incident vluchtten de verdachten in meerdere auto's richting Zuidlaren.