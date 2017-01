Kerst Wind pakt Open Nederlandse titel Survivalrun in Westerbork

Kerst Wind pakt de Nederlandse titel Survivalrun (foto: Karin Mulder/RTV Drenthe)

SURVIVALRUN - De Fries Kerst Wind (39) uit Oosterzee heeft vanmorgen in Westerbork de Open Nederlandse titel survivalrun over 13 kilometer gewonnen. Wind was 1 uur 25 minuten en 20 seconde onderweg. Hij moest over 49 hindernissen heen.

"Ik voelde me net een sneeuwschuiver. Omdat ik de leider in de wedstrijd was, maakte ik al die hindernissen sneeuwvrij voor m'n concurrenten", laat de Fries na afloop weten.



Wind liet Dinant Huurneman uit Winterswijk (1.26.25) een dikke minuut achter zich. Barend Westervelt uit Aalten (1.26.51) won het brons.



Beste Drent was Rogier van Vliet. De 22-jarige atleet uit Westerbork werd vierde (1.26.56). Hij moest dik anderhalve minuut toegeven op de winnaar. Jannes Arends uit Assen werd vijfde in 1.29.57.



Meer dan 1200 deelnemers

In totaal gingen in Westerbork meer dan 1200 deelnemers van start. Zij konden kiezen uit een afstand van 5, 9 en 13 kilometer. Alleen aan de wedstrijd over 13 kilometer was een Nederlandse titel verbonden. Het was alweer de tiende editie van de Survivalrun van Westerbork.

