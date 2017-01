Vakbond in actie voor personeel autodealer Broekhuis in Hoogeveen

HOOGEVEEN - Vakbond FNV houdt morgenmiddag een actiebijeenkomst bij autodealer Broekhuis in Hoogeveen.

Volgens de bond is het bedrijf berucht als het gaat om bijvoorbeeld de arbeidstijdverkorting (atv). In de autobranche is een tekort aan monteurs. "De grote autobedrijven zetten dan ook massaal in op het afschaffen van vrijetijdsrechten om zo meer te kunnen beschikken over de monteurs", meldt FNV. Personeel van het bedrijf kan tijdens de actie met de vakbond in gesprek over de problemen.FNV zegt al langer signalen te krijgen dat autodealer Broekhuis werknemers dwingt af te zien van hun atv. In augustus stuurde de bond daarom een brief naar de directie. Deze week volgen ook acties bij andere Noordelijke vestigingen van Broekhuis.