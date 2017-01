D66 in Meppel wil duidelijkheid over alchoholverkoop aan jongeren

Vragen over alcoholverkoop aan jongeren (foto: archief RTV Drenthe)

MEPPEL - D66 wil meer duidelijkheid van het college van B&W van Meppel over de handhaving van de Drank- en Horecawet.

Dit nadat er landelijke signalen zijn van overtredingen van de wet. Bijvoorbeeld het verkopen van alcohol aan jongeren.



Sinds 2013 zijn gemeenten zelf verantwoordelijk voor de handhaving van de wet. D66 wil nu weten hoe het ervoor staat met de handhaving van de Drank- en Horecawet in Emmen. Zo vraagt D66 zich af of er bijvoorbeeld jeugdige tekstkopers worden ingezet om te kijken of winkels zich aan de regels houden.



Daarnaast wil D66 weten hoeveel controles er in 2016 zijn uitgevoerd en waar de controles worden uitgevoerd. En hoeveel overtredingen er in 2016 waren en door wie deze zijn gemaakt.