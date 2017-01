De Vries derde in Alkmaar

Elma de

SCHAATSEN - Elma de Vries uit Meppel is zaterdagavond als derde geëindigd bij de tiende race van de KPN Marathon Cup. In Alkmaar werd De Vries in de sprint verslagen door de weer in het peloton teruggekeerde Francesca Lollobrigida. Irene Schouten werd tweede.

Voor Lollobrigida was het haar vijfde seizoenszege in de Marathon Cup.



Bij de mannen won Simon Schouten de sprint van Niels Mesu en Sjoerd den Hartog. Frank Vreugdenhil uit Eldersloo werd twaalfde, Ingmar Berga uit Hoogeveen zestiende.