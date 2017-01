Crowdsurfen bij Henk Wijngaard op Eurosonic

GRONINGEN/KLAZIENAVEEN - Voor de vierde keer had Erik Hoezen, ook wel bekend als De Rode Jager, uit Klazienaveen zijn eigen festival op Eurosonic.

In poppodium Vera traden gisteren diverse artiesten op zoals: Pé & Rinus, Henk Wijngaard, Di-rect en Bonnie St. Claire.Het was de 22ste keer dat de stad Groningen in het teken stond van Eurosonic Noorderslag. Gisteren was de slotdag van het muziekfestival.