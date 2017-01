Kippenren vat vlam in Ruinen

Kippenren vat vlam (foto: Persbureau Meter)

RUINEN - Een kippenren is zondagavond aan de Vledders in Ruinen afgebrand. De brandweer kreeg rond zes uur een melding van een brand in het kippenhok.

De brand kon snel worden geblust. Hoe het vuur is ontstaan, is nog niet duidelijk.