'Laat Veenkoloniën koploper worden op gebied van duurzame energie'

HOLTHONE - Minister Henk Kamp van Economische Zaken reageert pas eind deze maand op een motie van SP-Tweede Kamerlid Eric Smaling, die oproept voor een time-out voor windmolens in het Drentse Mondengebied/Oostermoer.

Dat zei Smaling tijdens een bijeenkomst met vertegenwoordigers van Drentse en Groningse actiegroepen tegen windmolens in het Overijsselse Holthone.Een meerderheid in de Tweede Kamer schaarde zich achter de motie van Smaling van 20 december om alternatieven te zoeken voor de geplande windmolens in het gebied. Het Kamerlid zegt dat de regio nu zelf alternatieven moet presenteren. Hij adviseerde de groepen vooral de krachten te bundelen."Er moet een kentering optreden. Die alternatieven moeten door het Rijk als volwaardig alternatief worden gezien en een plaats krijgen in het energieakkoord. Ik hoop dat jullie doorpakken en dat deze Veenkoloniën een koploper op gebied van duurzame energie worden," aldus Smaling.Smaling is ook maandag nog in de Veenkoloniën om zich op de hoogte te laten stellen van de situatie.