Wie zijn de fitste man en vrouw van het Noorden?

Fitste man en vrouw (foto: RTV Drenthe/Petra Wijnsema) Fitste man en vrouw (foto: RTV Drenthe/Petra Wijnsema)

GRONINGEN - Wie zijn de fitste man en vrouw van het Noorden? In Martiniplaza in Groningen streden tachtig deelnemers vandaag om deze titel. Onder de deelnemers ook zes Drenten.

Een van de Drentse deelnemers is Marjan Zijlstra uit Assen. "Ik train niet specifiek voor de wedstrijden. Maar ik ben nu geplaatst, dus ik zal wel goed genoeg zijn om hier te mogen staan."



Het is de tweede editie van de Battle of the North. In de voorronde deden er zo'n 250 deelnemers mee. Crossfit blijkt populair. Dennis van der Sluijs, organisator van de wedstrijd: "Crossfit is over komen waaien vanuit Amerika. Je ziet dat mensen steeds vaker overstappen van traditioneel fitness naar crossfit."