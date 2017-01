Sauna in Gasselternijveen gaat in vlammen op

Brand in sauna (foto: Herman van Oost)

GASSELTERNIJVEEN - In een sauna aan een huis aan de Tuinstraat in Gasselternijveen heeft vanavond een brand gewoed.

De sauna stond naast het huis in een aanbouw. De aanbouw is volledig uitgebrand. De brandweer kon voorkomen dat het vuur oversloeg naar het woonhuis. Wel heeft het woonhuis lichte brandschade en staat er rook in het huis.



Hoe de brand is ontstaan, is nog onduidelijk.