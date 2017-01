NL-Alert vanwege grote brand in Musselkanaal

Flinke rookontwikkeling (foto: Van Oost Media) Meerdere brandweerkorpsen in actie (foto: Van Oost Media) De brandweer heeft een hoogwerker ingezet (foto: Persbureau Meter) Meerdere korpsen bestrijden het vuur (foto: Persbureau Meter) De brandweer heeft een hoogwerker ingezet (foto: Persbureau Meter)

MUSSELKANAAL - In een loods aan de Schoolkade in Musselkanaal is vanochtend rond half zeven brand uitgebroken. Omdat het inmiddels om een grote brand gaat, heeft de brandweer heeft een NL-Alert verstuurd.





Omwonenden moeten ramen en deuren gesloten houden. Ook inwoners aan de oostkant van Drenthe hebben het NL-Alert ontvangen.De brandweer bestrijdt met meerdere korpsen, onder meer uit 2e Exloërmond, het vuur en zet volgens RTV Noord onder meer een hoogwerker in.