Longfonds: Lucht in Drenthe moet gezonder

ASSEN - De lucht die we inademen in Drenthe is volgens het Longfonds ongezond.

Volgens het fonds is de lucht in Nederland vrijwel overal ongezond. Amsterdam en Rotterdam behoren tot de meest vieze plekken. Elke dag overlijden er drie mensen aan longkanker door luchtvervuiling. Ook veroorzaakt luchtvervuiling meer dan veertig spoedopnamens in het ziekenhuis.In het noorden van Nederland en in Zeeland is de lucht een stuk schoner, maar ook daar wordt de advieswaarde van fijnstof van de Wereldgezondheidsorganisatie op grote schaal overschreden. Luchtvervuiling wordt veroorzaakt door onder andere verkeer, industrie, intensieve veeteelt en houtrook. Vooral in de spits als er veel verkeer is, is de luchtkwaliteit slecht.Luchtvervuiling is vaak niet zichtbaar. Met een nieuwe campagne, die vandaag start, wil het Longfonds mensen bewust maken van de vieze lucht die zij inademen. "We willen het onzichtbare zichtbaar maken", aldus Michael Rutgers, directeur van het Longfonds.Mensen die willen weten hoe gezond de lucht is die zij op dit moment inademen, kunnen vanaf vandaag de check doen op de website van het Longfonds. Rutgers: "Door een selfie te maken met je mobiel wordt de actuele luchtvervuiling direct zichtbaar."Met de nieuwe mobiele checks wil het Longfonds zorgen dat er snel een Nationaal Luchtplan komt. "We willen dat niemand in Nederland ziek wordt of overlijdt door de lucht die hij inademt", aldus Rutgers. "Daarom pleiten we in Den Haag voor een Nationaal Luchtplan, waarin gezondheid centraal staat en de meest vervuilde plekken worden aangepakt."In november werd door de Tweede Kamer al een motie aangenomen, nu moet het plan nog gemaakt worden. "We hebben geen tijd te verliezen. Iedere ademteug is een onzichtbaar gevaar", aldus Rutgers. "Dat plan moet er daarom zo snel mogelijk komen. De lucht in Nederland moet gezonder."