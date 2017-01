Opnieuw verdachte opgepakt voor schietpartij

Er zitten nog vier verdachten vast (foto: Persbureau Meter)

FOXHOL - Een 23-jarige man uit Veendam is aangehouden voor betrokkenheid bij de schietpartij in Foxhol afgelopen vrijdagavond. Hij is de twaalfde verdachte die is opgepakt.





Bij de schietpartij vrijdagavond in Foxhol raakte een 29-jarige man zwaargewond. Hij overleed zaterdag in het ziekenhuis. Wat de aanleiding voor de schietpartij was, is nog niet duidelijk. Zaterdag hield de politie in Zuidlaren tien verdachten aan. Ook gisteren werd nog iemand aangehouden. Uiteindelijk liet de politie gisteren acht mensen gaan. Zij gelden niet langer als verdachte. De verdachten die nu nog vastzitten zijn twee 33-jarige mannen uit Veen, een 26-jarige man uit Hoogezand en de Veendammer.