Veenoord niet bezig met marathon op natuurijs

VEENOORD - Een marathon op natuurijs zit er deze week hoogstwaarschijnlijk niet in voor Veenoord en Noordlaren.

IJsmeester Jan Baarslag van IJsvereniging Nieuw-Amsterdam/Veenoord ziet het somber in voor zijn ijsbaan. "Het vriest hier wel wat, maar lang niet voldoende. Er ligt een laagje sneeuw op de baan, dat eigenlijk als een dekentje over de ondergrond ligt, waardoor de ondergrond nog zacht is. Wij kunnen dus niet op de baan.""Het heeft erg veel geregend de afgelopen week en daardoor is de ondergrond modderig. Als je daar met een trekker overheen gaat, krijg je allemaal sporen en dan is het helemaal verkeken. We moeten wachten tot de grond hard is en dan kunnen we erop", vertelt Baarslag.De ijsmeester vindt het jammer, maar is tegelijkertijd realistisch. "Het is geen teleurstelling. Je bent afhankelijk van het weer. Het is geen kunstijsbaan. We moeten wachten tot het goed vriest en daar ontbreekt het aan."Noordlaren had gisteravond de hoop op de eerste marathon op natuurijs al opgegeven. "Ik denk dat ze zich in Haaksbergen lekker moeten voorbereiden op de marathon", zegt ijsmeester Jan Geert Veldman van IJsvereniging De Hondsrug tegen RTV Noord In Haaksbergen is de benodigde drie centimeter eveneens niet behaald, meldt RTV Oost. "Ik denk dat er vannacht toch wel een halve tot een hele centimeter bij is gekomen", zegt Arjan Waanders van IJsclub IJSCH. "Maar dat is onvoldoende. Voor een marathon is minstens drie centimeter ijs nodig."In Haaksbergen hebben ze de hoop gevestigd op morgen. "We zijn positief", zegt Waanders. "Maar het is aan de weergoden."