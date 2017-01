Kjeld Nuis meldt zich af voor NK sprint

Kjeld Nuis (foto: Karin Mulder, RTV Drenthe)

SCHAATSEN - Het hoofddoel van Kjeld Nuis dit seizoen is de 1.000 meter tijdens de wereldkampioenschappen afstanden in Zuid-Korea.

En daarom heeft de 27-jarige Emmenaar zich afgemeld voor het NK sprint van komend weekend in Thialf.



In het Italiaanse Collalbo gaat hij zich voorbereiden op het WK afstanden dat op 9 februari begint.



Met het zilver op het EK sprint heeft Nuis zich al rechtstreeks geplaatst voor het WK sprint dat vanaf 25 februari in Calgary wordt verreden.

Door: Karin Mulder Correctie melden