LOOS kijkersvraag 16 januari

Jan Germs en Cees Bijl zijn de finalisten van LOOS 2016 (foto: RTV Drenthe / Elisa Riedel)

Drenten die het afgelopen jaar in het nieuws waren strijden tegen elkaar en beantwoorden zo snel mogelijk, zo veel mogelijk vragen over het nieuws van het afgelopen jaar.

Wat weet ú van het Drentse nieuws van 2016? De kijkersvraag van vrijdag was: de trainer van de handbalheren van Hurry Up uit Zwartemeer vertrok in april naar een club in Zwitserland. Hoe heet deze trainer? Het goede antwoord is: Joop Fiege. De winnaar is Nikki Suelmann uit Klazienaveen. Zij krijgt de prijs zo spoedig mogelijk toegestuurd.



Dit was de laatste kijkersvraag van de eindejaarsquiz LOOS. Vanaf 6 maart kunt u weer kijken naar de LOOS streektaolquiz op TV Drenthe.