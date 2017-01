Man op A28 omgekomen door zelfdoding

BEILEN - De man die zaterdagnacht om het leven kwam op de A28 bij Beilen, heeft zichzelf van het leven beroofd. Dat melden meerdere bronnen aan RTV Drenthe.

Volgens getuigen liep de man 's nachts op de snelweg. Rond twee uur werd hij aangereden door een automobilist uit Assen. Die reed door en werd later aangehouden . Na te zijn verhoord werd hij zaterdag vrijgelaten. Hij is geen verdachte meer.De politie laat weten dat het onderzoek naar de zaak is afgerond, maar doet verder geen mededelingen.