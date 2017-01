Stelling: Wat er ook gebeurt: ik ga deze week schaatsen

ASSEN - De komende nachten gaat het in Drenthe matig vriezen. De temperaturen dalen tot -8 graden en dus kunnen we deze week waarschijnlijk schaatsen.

Volgens RTV Drenthe-weerman Roland van der Zwaag komt het wel goed met het schaatsen. "Het vriest momenteel nog steeds, zelfs vijf graden in de zuidelijke helft van de provincie. Tot en met woensdag blijven de temperaturen laag met matige vorst in de nacht en ochtend en overdag temperaturen rond het vriespunt."Van der Zwaag verwacht dat de temperatuur na woensdag wat omhoog zal gaan, dus deze week moet het gaan gebeuren. Gaat u ten koste van alles de ijzers onderbinden?Meepraten over de stelling van vandaag? Bel in de Leste Ronde tussen 17.30 en 18.00 uur naar 0592-331188 of kijk op Facebook.com/rtvdrenthe en laat uw reactie achter.Vrijdag vroegen we u of outlaw motorclubs verboden moeten worden. Ruim 62 procent was het eens met die stelling. 37 procent vindt dat outlow motorclubs mogen blijven bestaan. Er stemden 2.287 mensen.