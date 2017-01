Minder Drentse bedrijven failliet in 2016

In 2016 gingen minder Drentse bedrijven failliet dan in 2015 (foto: RTV Drenthe)

ASSEN - In 2016 zijn honderd Drentse bedrijven en instellingen failliet verklaard. Dat is het laagste aantal faillissementen sinds 2009.

Vergeleken met 2015 daalde het aantal faillissementen met ruim 38 procent. Toen moesten 162 bedrijven de deuren sluiten.Landelijk gezien nam het aantal faillissementen met bijna 17 procent af ten opzichte van 2015. In Flevoland was de daling met 46 procent het sterkst.Friesland is de enige provincie waar meer bedrijven failliet gingen. In 2016 gingen 197 Friese bedrijven over de kop. In 2015 waren dat er 133.