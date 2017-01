Winkeldieven moeten de cel in

Beide dieven moeten een paar weken zitten (foto: archief RTV Drenthe)

ASSEN/EMMEN - Een 32-jarige man uit Saoedi-Arabië moet vijf weken de cel in voor onder meer vier winkeldiefstallen in Emmen. Dat bepaalde de rechter in Assen vandaag.

De man uit Saoedi-Arabië stal niet alleen kleding en spullen uit een bouwmarkt en supermarkten in Emmen, hij vernielde ook een auto in Harkstede. Daarvoor gebruikte hij een boomstam. Zijn bedoeling was om een autokraak te plegen, maar dat mislukte.



De man vertelde de rechter dat hij heel rijk is en wel wilde betalen, maar niet bij zijn bankrekeningen kan, nu hij in Nederland is.



'Te weinig kleding'

De rechter veroordeelde ook een 34-jarige vrouw uit Mongolië tot vier weken, waarvan twee voorwaardelijk. De vrouw, die met haar twee kinderen in het azc in Ter Apel woont, stal in oktober een flinke hoeveelheid kleding uit twee winkels in Emmen. Ze verklaarde in de rechtszaal dat ze te weinig kleding had voor zichzelf en de kinderen.



Ze kreeg naar eigen zeggen te weinig weekgeld om rond te komen. In het azc had ze gehoord dat het heel makkelijk was om kleding te stelen.