Rechtdoor doet niet mee aan Tweede Kamerverkiezingen

KLAZIENAVEEN - De politieke partij Rechtdoor van No Surrender-voorman Henk Kuipers doet niet mee aan de Tweede Kamerverkiezingen. Dat meldt Kuipers op zijn Facebookpagina.

Kuipers zegt in een vlog dat de financiers van Rechtdoor zich hebben teruggetrokken na de politie-inval in het clubhuis in Emmen vrijdag. Hij zegt dat zijn partij wel blijft bestaan en dat hij gaat meedoen aan de gemeenteraadsverkiezingen volgend jaar.Het Openbaar Ministerie verdenkt de afdeling van No Surrender in Emmen van ernstige geweldsdelicten en drugshandel, onder meer naar Duitsland en Denemarken. Het clubhuis is door de gemeente Emmen gesloten en wordt deze week gesloopt.Kuipers maakte in augustus bekend dat hij een politieke partij had opgericht . Onvrede over de landelijke politiek was zijn motivatie om de politiek in te gaan. De partij staat volgens hem los van de motorclub. Hij was vanochtend niet bereikbaar voor commentaar.Bij de politieactie tegen No Surrender werd vrijdag ook een 48-jarige Klazienavener aangehouden voor drugshandel. Of hij langer vast blijft zitten, wordt vandaag bekend.