Meppelse start contactgroep voor mensen met chronische pijn

Informatie en verhalen van lotgenoten tijdens de bijeenkomsten voor mensen met chronische pijn. (foto: Jeppe Oostenga/RTV Drenthe) Pijn4

MEPPEL - 'Leer er maar mee leven', horen veel mensen die lijden aan chronische pijn. "Maar hoe je daar mee moet leren leven, dat kunnen ze er niet bij vertellen", zegt ervaringsdeskundige Wilma Heeres uit Meppel.

Heeres begint vandaag met een contactgroep voor mensen met chronische pijn. "Want ik heb zelf gemerkt dat praten met lotgenoten je ontzettend veel kan helpen", zegt ze.



Fout alarm

"Chronische pijn is iets waar ook huisartsen vaak weinig van snappen", legt Heeres uit. "In je hersenen is iets fout gegaan, waardoor er een pijnalarm afgaat. Alleen, dat alarm is niet meer uit te zetten, en dus heb je constant pijn."



Lotgenoten

Vanuit haar eigen situatie kwam de Meppelse in contact met de stichting Pijn-Hoop. Heeres: "Ik had ze gegoogled en belde op. Kreeg meteen een heel prettig iemand aan de lijn waar ik mee kon praten. Daarna heb ik een training gevolgd en heb veel geleerd van lotgenoten."



'Geen klaaguurtje'

En de gelegenheid om te praten met lotgenoten wil Wilma Heeres ook in Meppel bieden. "De bijeenkomsten moeten geen klaaguurtjes worden. Natuurlijk mag je wat over je pijn zeggen, maar dat moet niet de hoofdmoot zijn. Belangrijkste is dat we van elkaars verhalen kunnen leren hoe om te gaan met een leven met chronische pijn."



Drempel

Voor de eerste bijeenkomst hebben zich vijf mensen aangemeld. "Maar ik weet niet wat er nog meer komt. Mensen hoeven zich niet van te voren aan te melden", zegt Heeres. "De drempel om hier naartoe te komen is op zich al hoog genoeg. Dus we gaan zien hoeveel mensen er op komen dagen."



Eens per maand

De Meppelse wil de bijeenkomsten voor mensen uit Meppel en de regio in eerste instantie één keer in de maand houden. "Tenzij de groep zo actief is, dat ze vaker bij elkaar wil komen. Dan kunnen we naar twee keer in de maand", zegt Heeres.



De bijeenkomsten zijn in buurthuis De Boerhoorn in de Meppeler wijk Oosterboer.

