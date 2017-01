Koninklijke Visio vraagt Tweede Kamer in te grijpen bij gehandicaptenvervoer

VRIES - Koninklijke Visio in Vries en Haren vraagt de Tweede Kamer in te grijpen bij het gehandicaptenvervoer. Het onderwerp komt vandaag in Den Haag aan de orde tijdens een hoorzitting.

Het expertisecentrum voor blinden en slechtzienden betaalt jaarlijks 350.000 euro uit eigen zak, omdat het Rijk heeft bezuinigd op het budget, meldt RTV Noord . Volgens de directie is dat geld eigenlijk bestemd voor cliëntenzorg.Die drieënhalve ton is goed voor acht fte, stelt Frits Colenbrander, manager Projecten Acquisitie en Fondswerving. "Er is geen wachtlijst voor opvangplekken, maar met die acht extra mensen zou je bijvoorbeeld meer speltherapie kunnen geven of zwemlessen kunnen organiseren.""Onze cliënten komen uit heel Noord-Nederland", zegt Colenbrander. "Dat betekent dat de vervoerskosten hoog zijn, in totaal een half miljoen euro per jaar. Daarvan krijgen we 160.000 euro van het Rijk via de wet Langdurige Zorg, de opvolger van de AWBZ. De rest moeten we zelf bijleggen door te schuiven met budgetten."De dagbesteding in Vries en Haren is bedoeld voor mensen die, naast een visuele, ook een verstandelijke beperking hebben. In Vries zijn 35 opvangplekken voor volwassenen en in Haren gaat het om 26 kinderen.