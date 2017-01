Janneke Ensing pakt bergtrui in Australië

Janneke Ensing (foto: Twitter Team Ale Cipollini)

WIELRENNEN - Janneke Ensing (30) uit Gieten heeft de bergrtrui veroverd in de derde etappe van de Santos Tour Down Under in Australië.

In het algemeen klassement staat ze nu tweede en heeft ze een achterstand van negentien seconde op de Australische Amanda Spratt. Sprintster Kirsten Wild staat op 50 seconden op de derde plaats.



In de derde etappe finishte Ensing na ruim 92 kilometer als 26e. De 37 vrouwen in de kopgroep kregen allemaal dezelfde tijd.



De Santos Women's Tour wordt afgesloten met het Victoria Park criterium.

Door: Karin Mulder Correctie melden