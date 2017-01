Drie maanden cel voor inbraak telefoonwinkel Emmen

Drie maanden cel voor inbraak telefoonwinkel (foto: archief RTV Drenthe)

EMMEN - Een 46-jarige man uit Algerije, die zonder verblijfsstatus in Nederland rondzwerft, moet voor een inbraak in een telefoonzaak in Emmen drie maanden de cel in.





Bosjes

De buit werd in de bosjes vlakbij de winkel teruggevonden. De Algerijn hing daar rond. De kleding die de man aan had kwam overeen met de kleding van een van de inbrekers op de camerabeelden.



Mededaders

De Algerijn ontkent de inbraak. De rechter vindt dat er voldoende bewijs is geleverd om de man te veroordelen. De twee mededaders van 29 jaar uit Emmen werden eind 2015 tot vijf maanden cel veroordeeld.



