Actiegroep broers Isaacs ook op de barricaden voor Wagif

EELDE/ASSEN - De actiegroep die met succes streed tegen de uitzetting van de broers Darlington en Prosper Isaacs uit Assen, gaat zich ook inzetten voor Wagif Faredzjualev uit Eelde. Als er niks gebeurt, wordt hij na vijftien jaar in Nederland te hebben gewoond, begin februari uitgezet naar Azerbeidzjan.

"We zijn vanuit Eelde-Paterswolde benaderd met de vraag of we wilden helpen", zegt Ralph du Long uit Assen van de steungroep. "De situatie van Wagif lijkt op die van de broers Iscaas. Wij hebben er inmiddels een beetje ervaring mee en weten welke acties kunnen helpen."Publiciteit en publieke steun kunnen een positief effect hebben, zegt Du Long. "Als er geen lokale gemeenschap is die achter de actie staat, er niet voortdurend aandacht voor wordt gevraagd en de landelijke politiek niet wordt benaderd, lukt het niet."Volgens Du Long is de steungroep dan ook van plan om naar Den Haag te gaan, net als ze voor de broers Iscaacs heeft gedaan. "De tijd dringt voor Wagif. Zijn dossier ligt al in Den Haag, weet ik. Het is zaak de druk erop te houden."Toch blijft het de vraag of het lukt Wagif in Nederland te laten blijven", zegt Du Long. "Het is moeilijk in te schatten. Het lijkt op een tombola. De enige die kan zorgen dat hij mag blijven, is staatssecretaris Dijkhoff."Wagifs vrouw heeft inmiddels de Nederlandse nationaliteit. Hun kinderen van 4 en 6 jaar oud zijn in ons land geboren. Als Wagif wordt uitgezet, valt het gezin uit elkaar. Du Long: "Dit soort situaties zien we steeds vaker, dat kinderen van hun ouders worden gescheiden. Volgens ons klopt dit beleid niet. Kennelijk wordt in Den Haag niet naar het belang van de kinderen gekeken."In Eelde en Paterswolde zijn inmiddels 4.000 handtekeningen opgehaald van mensen die de actie om Wagif in Nederland te laten blijven steunen. Zaterdag wordt in Eelde een manifestatie gehouden om aandacht te vragen voor zijn situatie.