Werkstraf voor diefstal uit sloopwoningen Nieuw-Buinen

Veertig uur werkstraf voor inbraak in Nieuw-Buinen (foto: Pixabay)

ASSEN/NIEUW-BUINEN - Een 50-jarige man uit Musselkanaal moet voor diefstallen uit sloopwoningen in Nieuw-Buinen als straf veertig uur werken.

De man werd eind september betrapt op het stelen van expansievaten uit de sloopwoningen aan de Linnaeuslaan en Rozenlaan. Deze vaten, die de druk in de centrale verwarming regelen, leverden volgens de man nog geld op.



Ook van spullen in sloopwoningen moet je afblijven, meende de politierechter in Assen. Het bleef bij een werkstraf, omdat de man uit Musselkanaal nog amper een strafblad heeft.