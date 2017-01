Drentse slachtoffers cybercrime krijgen mail van politie

ASSEN - Meer dan 20.000 e-mailaccounts krijgen binnenkort mail van de politie in Noord-Nederland. De inloggegevens van die gebruikers zijn gevonden bij een 35-jarige verdachte van cybercrime.

Die man heeft de accounts gebruikt voor online aankopen, aanmeldingen op goksites en oplichting van anderen. Zeker vijftien Drentse bedrijven en particulieren zijn het slachtoffer geworden van de man, die via de computer mensen oplichtte.De politie weet niet of alle 20.000 e-mailaccounts zijn misbruikt. Maar toch kunnen de betrokkenen het beste voor de zekerheid hun wachtwoorden aanpassen.De 35-jarige man uit Leeuwarden is in juli aangehouden in Zwolle. Hij bouwde webshops voor bedrijven. Aan die sites voegde hij een speciaal programma toe, waarmee hij gebruikersnamen en wachtwoorden kon onderscheppen.Hij gebruikte die informatie niet alleen om aankopen te doen, maar ook om mails van anderen mee te lezen. Zo kon hij zich voordoen als een broer of zus en om geld vragen. Dat geld liet hij overmaken op anonieme creditcards.De zaak kwam aan het rollen na de aangifte van een webwinkel in 2014. Iemand had spullen op naam van een ander besteld. Uit onderzoek bleek dat er meer van zulke aangiftes waren gedaan.