Rovende Mongoolse vrouwen de cel in

Drie vrouwen uit Mongolië moeten twee maanden zitten (foto: Pixabay)

ASSEN - Drie vrouwen uit Mongolië zijn voor meerdere winkeldiefstallen in Beilen veroordeeld tot twee maanden cel.

De vrouwen van 44, 56 en 67 jaar oud werden eind september betrapt.



Tussen gestolen goed

Er kwamen zes aangiftes binnen van diefstallen Er werd onder meer gezien dat zij kleding oprolden en in tassen propten. De agenten zagen de oudste van de drie op een bankje zitten. Om haar heen stonden de tassen, volgestouwd met gestolen goed. Haar jongere handlangers werden daarop ook aangehouden.



Rooftocht

Het is inmiddels bekend dat dit trio door Europa trekt en vaker diefstallen pleegt. Op het moment van de rooftocht in Beilen verbleven de vrouwen in het asielzoekerscentrum in Oranje. Daar zijn ze weer met onbekende bestemming vertrokken.