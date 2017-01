President No Surrender Emmen blijft vastzitten

KLAZIENAVEEN - De 48-jarige president van No Surrender in Emmen die afgelopen vrijdag werd opgepakt, blijft vastzitten. Dat maakte het Openbaar Ministerie (OM) zojuist bekend.

De man uit Klazienaveen wordt verdacht van drugshandel. Meer details wil een woordvoerster van het OM niet geven, omdat de man in volledige beperkingen zit. Hij mag voorlopig alleen contact hebben met zijn advocaat.Over veertien dagen bepaalt de raadkamer van de rechtbank in Assen of de man nog langer achter de tralies blijft.In het huis van de Klazienavener vond de politie vrijdag sporen van drugs, net als in het clubhuis van No Surrender, dat vrijdag meteen gesloten werd. Het OM maakte toen ook bekend dat de hele top van No Surrender in Emmen wordt verdacht van drugshandel en ernstige geweldsdelicten De andere verdachten zitten niet vast.