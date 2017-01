Género Zeefuik traint mee bij FC Emmen

VOETBAL - Género Zeefuik traint vanaf vandaag mee bij FC Emmen.

De oud-spits van FC Groningen houdt bij de ploeg van trainer Dick Lukkien zijn conditie op peil, meldt RTV Noord . Zeefuik is in afwachting van een nieuwe club.Zijn laatste club was de Turkse tweedeklasser Balikespor, een club die volgens Zeefuik moeilijk deed met de betaling van zijn salaris. Als statement nam de spits een beker weg uit de prijzenkast van de club.Voordat hij naar Turkije vertrok speelde Zeefuik van 2012 tot 2015 voor FC Groningen. Op zestienjarige leeftijd maakte hij in 2006 zijn debuut in de Eredivisie voor PSV.