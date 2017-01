Voetganger raakt gewond bij aanrijding in Assen

De voetganger moest naar het ziekenhuis (foto: Van Oost Media)

ASSEN - Aan de Stelmakerstraat in Assen is vanmiddag een voetganger aangereden.

De jongen is naar het ziekenhuis gebracht. Hoe het met hem is en hoe de aanrijding kon gebeuren, is niet bekend.