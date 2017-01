In beeld: Sneeuw zorgt voor prachtplaatjes

ASSEN - De sneeuw, de mist en de zon zorgden vandaag en gisteren in de hele provincie voor een prachtig schouwspel.

Zonsopkomsten, zonsondergangen, bevroren blaadjes en een mistig dorpje in de verte. Op onze vraag om uw mooiste foto in te sturen werd massaal gereageerd met de meest pittoreske plaatjes.Het mooie winterweer is nog niet voorbij. Komende nacht gaat het weer zes graden vriezen en morgen is het, na het optrekken van wat lokale mistbanken, zonnig en droog.