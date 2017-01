Verdachten fatale overval Gees eisten 'bungalowgeld'

GEES - "Waar is het bungalowgeld?" Dat riepen de vier overvallers volgens het Openbaar Ministerie bij een gewelddadige woningoverval op 30 juni in Gees. Hierbij kwam Koert Elders om het leven.

De 69-jarige Elders verhuurde al jarenlang vakantiehuisjes in het dorp. In een groot deel ervan verbleven buitenlandse werknemers.Vanmiddag om 15.00 uur verschijnt een van de verdachten, een 27-jarige Amsterdammer, voor het eerst voor de rechter . Het gaat om een zogenoemde pro-formazitting; de zaak wordt niet inhoudelijk behandeld.De overvallers drongen in de vroege ochtend van 30 juni met geschminkte gezichten de woning van Elders en zijn vriendin aan de Dorpsstraat in Gees binnen. Daarbij werd Elders zwaar mishandeld. Hij raakte in gevecht met overvallers, maar uiteindelijk lukte het ze om hem vast te binden.Ondertussen dwongen de overvallers Elders' vriendin mee te lopen naar het kantoor, beneden in hun woning. Ze vroegen om meerdere kluizen en wilden het 'bungalowgeld' daaruit hebben. Ze bedreigden de vrouw met een vuurwapen.Uiteindelijk gingen ze er met een onbekend geldbedrag en sieraden van de vrouw vandoor. Elders overleed korte tijd later aan zijn verwondingen.De Amsterdammer werd op 17 oktober aangehouden. Omdat hij nu negentig dagen vastzit, moet de rechtbank bepalen of hij langer in voorarrest moet blijven. Ook kan zijn advocaat Michiel Balemans onderzoekswensen indienen. Balemans wil voorafgaand aan de zaak niks zeggen.Kort na de arrestatie van de Amsterdammer hield de politie ook drie Belgen van 21, 24 en 26 jaar aan. De oudste twee werden in Nederland opgepakt. De 21-jarige man zit op dit moment in België nog een lange celstraf uit voor een ander misdrijf.Wanneer de Belgen voor de rechter verschijnen is nog niet bekend.