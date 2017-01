Stop Afvalwater Twente stapt uit overleg met NAM na rapport vol 'geneuzel'

SCHOONEBEEK - Stichting Stop Afvalwater Twente heeft geen vertrouwen meer in de NAM. De organisatie stapt daarom per direct uit een klankbordgroep waarin overlegd wordt over mogelijke alternatieven voor afvalwaterinjecties door de NAM in de Twentse bodem.

De stichting is verbolgen over het eindrapport dat onderzoeksbureau Royal Haskoning in opdracht van de NAM heeft opgesteld, meldt voorzitter Freddy Mensink aan RTV Oost Het afvalwater dat de NAM in lege gasvelden in Twente pompt, is afkomstig van de oliewinning in Schoonebeek. Het wordt via een pijpleiding naar Twente getransporteerd.Royal Haskoning schreef hierover een rapport waarin werd gekeken naar andere manieren om het afvalwater te zuiveren. Maar volgens Mensink zijn alle zuiveringsvarianten daarin kapot gerekend. Het rapport bestaat volgens hem uit meer dan 750 pagina's 'geneuzel dat het onheil over Twente kan afroepen in de toekomst.'Stichting Stop Afvalwater Twente zat in de klankbordgroep samen met provincie Overijssel, gemeenten, waterschap, het ministerie van Economische Zaken, Royal Haskoning en de NAM om het proces van afvalwaterinjecties in de Twentse bodem kritisch te begeleiden. "Het is een dekmantel waar in een soort van wetenschappelijke mist wordt opgetrokken, waarin de NAM probeert de deelnemers tegen elkaar uit te spelen", aldus Mensink.De stichting wil geen medeverantwoordelijkheid voor het eindresultaat. Minister Kamp zal op basis van het eindrapport begin februari het besluit nemen om gewoon afvalwater uit de oliewinning te blijven injecteren in de Twentse bodem, verwacht de voorzitter.Stichting Stop Afvalwater Twente heeft maandag een overleg met minister Kamp. Daar zal de stichting een tegenrapport aanbieden. "Onze inzet is gericht op het stoppen van de afvalwaterinjecties in Twente. Wij bieden een alternatief; namelijk het volledig zuiveren van afvalwater."Volgens de stichting gaat dat 45 miljoen euro kosten en geen 500 miljoen, zoals de NAM heeft laten berekenen.