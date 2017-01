'Mensen zonder warm dak boven hun hoofd lopen kans op bevriezing'

ASSEN - GGD Drenthe roept mensen op om alert te zijn op buurt- en dorpsgenoten die mogelijk geen gas en elektra hebben. "Daklozen en mensen zonder elektra en gas lopen het risico op bevriezing", aldus de GGD.

De winterregeling is de tweede fase ingegaan, wat betekent dat de GGD actief mensen opzoekt die in de kou zitten. De gevoelstemperatuur is kouder dan tien graden onder nul."Niet alleen mensen op een bankje in het park, maar ook mensen die in huizen zonder elektra wonen, of in een schuurtje, lopen risico", zegt Annegreet Groeneveld van de GGD. "Die heb je in Drenthe meer dan je zou denken. Ze kunnen bijvoorbeeld hun elektriciteitsrekeningen niet meer betalen en zijn afgesloten"."Als mensen het idee hebben dat er in de omgeving mensen wonen die in de kou in een huis zitten, kunnen ze dat bij ons of bij de politie melden. Je ziet dat bijvoorbeeld als er elke avond geen licht brand maar wel kaarsjes, of zelfs als er ijsbloemen op de ramen zitten. Als iemand zonder een warm dak boven zijn hoofd bij ons gemeld wordt, kunnen wij actief gaan helpen. Deze mensen kunnen bijvoorbeeld bij ons in de opvang terecht."De opvangvoorzieningen in Assen en Emmen hebben opdracht gekregen om nu voor niemand de deuren te sluiten. "In Emmen is normaal plek voor vier personen in de nachtopvang, nu zitten er zeven. In Assen passen er zes man, maar daar zitten er nu tien" aldus Groeneveld. "Daarnaast hebben de inloopvoorzieningen waar mensen overdag gebruik van maken ook ruimere openingstijden."Wie een melding wil maken van het vermoeden dat iemand zonder verwarming zit in deze koude dagen, kan tijdens werkdagen bellen met de GGD op 0900-3722722. Buiten kantoortijden kan men terecht bij de politie.