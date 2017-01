Onzeker of Jens Dekker start in wereldbeker Hoogerheide

Jens Dekker (foto: livestream UCI)

VELDRIJDEN - Bondscoach Gerben de Knegt heeft hem wél geselecteerd, maar het is nog niet duidelijk of Jens Dekker uit Fluitenberg zondag start in de wereldbekerwedstrijd in Hoogerheide.

De 18-jarige veldrijder is sinds begin september al niet fit. De laatste drie weken heeft hij maar weinig gefietst. Vandaag is Dekker weer voorzichtig begonnen met trainen, maar het is afwachten hoe het lichaam reageert. Later in de week laat hij weten of hij meedoet.



Dekker liet ook al het Nederlands Kampioenschap in St Michielsgestel en de wedstrijd in Surhuisterveen schieten.

Door: Karin Mulder