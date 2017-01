Morgenvroeg wordt ijsbaan Haaksbergen gekeurd voor eerste marathon op natuurijs

IJsbaan Haaksbergen 2016 (foto:Kim Stellingwerf)

MARATHONSCHAATSEN - Morgenvroeg om 8.00 uur keurt Willem Hut namens de KNSB de ijsbaan in Haaksbergen, om te kijken of mogelijk morgenavond de eerste marathon op natuurijs daar verreden kan worden. Of hij daarna nog door moet rijden om de baan in Arnhem te keuren is nog onduidelijk.

"Ze gebruiken verschillende methodes. In Haaksbergen hebben ze gewoon een bak water en wachten ze tot dat bevroren is. In Arnhem sproeien ze de baan zoals ze dat ook in Noordlaren en Veenoord doen. Dat gaat misschien wel sneller", verklaart competitieleider Hut.



Veenoord en Noordlaren mengen zich vooralsnog niet in de strijd om de eerste marathon op natuurijs. In het oosten is het een stuk kouder dan in het noorden.



Vorig jaar werd de eerste marathon op natuurijs op 19 januari in Haaksbergen verreden.

Door: Karin Mulder Correctie melden