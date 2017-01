Afvalverwerking in Wijster is steeds moeilijker te verzekeren

Afvalverwerker Attero in Wijster (foto: Fred van Os/RTV Drenthe)

WIJSTER - Het is voor afvalverwerker Attero in Wijster steeds lastiger om aan de eisen van verzekeraars te voldoen. Die zijn huiverig geworden om afvalverwerkers te verzekeren, na verschillende branden in de branche in de afgelopen jaren.

"Verzekeraars zijn een stuk kritischer geworden", zegt woordvoerder Leon Dirrix van Attero. "Dat was een aantal jaar geleden nog heel anders. De eisen zijn een stuk strenger geworden."



Zeventig branden

In de afgelopen twee jaar woedde er zeventig keer brand bij bedrijven die afval verwerken in Nederland. Dat kost de verzekeraars veel geld. Sommige verzekeraars weigeren daarom nog bedrijven in de afvalsector te verzekeren, blijkt uit onderzoek van het tv-programma EenVandaag.



Dirrix weet waar de branden meestal ontstaan. "Vaak gaat het mis bij de opslag van het afval. Daar kan de temperatuur oplopen, waardoor er broei ontstaat. Dat kan komen door het weer of door het soort afval."



Ook Wijster kent brandjes

Ook in Wijster ontstaan wel eens brandjes in het afval, maar daar is Attero goed op voorbereid. "Wij hebben bijvoorbeeld onze eigen brandweer op het terrein. Daarnaast hebben we veel sprinklerinstallaties. Ook slaan we het afval niet op op een grote bult, maar we verdelen het over kleinere bultjes", legt Dirrix uit. "Mocht er dan brand uitbreken, dan hebben we het snel onder controle en kunnen we voorkomen dat het een grote brand wordt."