Oud-medewerkers failliet CQ willen alsnog ontslagvergoeding

Oud-medewerkers van CQ protesteerden eerder bij de raad in Coevorden (foto: Steven Stegen/RTV Drenthe)

EMMEN - Oud-medewerkers van het in 2014 failliet verklaarde kunstencentrum CQ doen een laatste poging om via een gesprek met de gemeente Emmen alsnog een ontslagvergoeding te krijgen. Als dat niet lukt stappen ze met de vakbonden naar de rechter.

Dat zegt oud-keramiekdocent Rosita Sikking namens ruim veertig voormalige medewerkers, die zich hebben verenigd in de initiatiefgroep belangen oud-medewerkers CQ. Leden van de groep spraken in november al in tijdens een commissievergadering in Coevorden. Dinsdagavond gaan ze dat doen in Emmen.



Volgens Sikking hebben de gemeenten Emmen en Coevorden bewust op een bankroet van CQ aangestuurd, nadat eerder het personeel een slechtere CAO zou zijn opgedrongen. "We voelen ons misleid, gechanteerd en gemanipuleerd. We willen nu eindelijk wel eens een fatsoenlijk gesprek", zegt Sikking.



De inspreekbeurt in het gemeentehuis in Emmen is volgens Sikking een laatste poging om alsnog in dialoog te komen over een ontslagvergoeding voor de voormalige medewerkers. "Als dat niet lukt dan rest alleen nog de rechter. We hebben de vakbonden aan onze kant. En ook de curator zegt dat er fouten zijn gemaakt bij het faillissement. Maar de politiek doet helemaal niets", aldus Sikking.

Door: Steven Stegen Correctie melden