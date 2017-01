'Leerkrachten moeten alleen bijhouden wat echt belangrijk is'

Minder opschrijven is beter (foto: RTV Drenthe)

BOVENSMILDE - Leerkrachten in het basisonderwijs klagen steen en been over alle administratie die ze moeten bijhouden over hun leerlingen. In Bovensmilde hebben ze mogelijk een oplossing.

En eigenlijk is de oplossing simpel. "Alleen opschrijven wat nodig is van leerlingen die echt hulp nodig hebben", zegt leerkracht Marieke Westra van CBS De Wingerd in Bovensmilde.



Niet alles opschrijven

De leerkrachten uit Bovensmilde kregen van COG Drenthe, de onderwijsgroep waaronder De Wingerd valt, de opdracht om te zoeken naar een manier om de administratie efficiënter te doen. Dat willen ze ook op hun andere scholen gaan doen.



Het alles willen bijhouden van de leerlingen is volgens de onderwijssector "een beetje onderwijs eigen". Maar het beleid van de Onderwijsinspectie en de druk die dit legt op leerkrachten speelt ook mee.



Wees eigenwijs en zoek je eigen weg

Om maar te voorkomen dat de Onderwijsinspectie kritiek heeft, wordt alles opgeschreven. Ook zaken die voor de ontwikkeling van kinderen niet van belang zijn en ook nooit meer gebruikt worden.



"Uiteindelijk hopen we met deze methode meer vooruit te kijken in plaats van achteruit", zegt leerkracht Geke van Rossum. Van Rossum en Westra hebben wel een advies voor collega's: "Wees eigenwijs en schrijf alleen op wat er toe doet."

Door: Andries Ophof Correctie melden