'Is het vaker ophalen van plastic afval in Emmen u 150.000 euro waard?'

EMMEN - Als het op plastic afval scheiden aankomt scoort Emmen kennelijk een dikke tien. Dat mag je concluderen als je vanavond naar de commissievergadering luistert. Het plastic wordt zo goed gescheiden, dat de derde container bij veel inwoners propvol raakt.

"De frequentie van het ophalen moet dan ook omhoog", pleit CDA-raadslid René Wittendorp. Bij de partij komen namelijk veel klachten binnen over te volle containers.



De derde container wordt nu eens in de vier weken geleegd, maar als het aan Wittendorp ligt haalt de gemeente het plastic afval driewekelijks op. Wethouder René van der Weide herkent de klachten: "Ik heb navraag laten doen bij Area, er zijn ongeveer honderd meldingen geweest als het gaat om mensen die aangeven dat vier weken te weinig is."



Een van de redenen is volgens de wethouder dat het ophaalschema van de grijze en de groene container is gewijzigd. "En", vervolgt de wethouder, "als we naar een keer in de drie weken gaan, dan kost dat 150.000 euro extra." Dat zou betekenen dat de Emmenaren extra geld mogen reserveren in het huishoudboekje, omdat dan de afvalstoffenheffing omhoog gaat. "En daarover hebben wij met z'n allen afgesproken dat we dat niet willen", aldus Van der Weide.



Van der Weide pleit ervoor om te kijken of de derde kliko een structureel probleem blijft. CDA'er Wittendorp wil hier niet op wachten en kondigt een motie aan zodat de gemeenteraad de verschillende opties kan vergelijken.

