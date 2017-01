Meppel onderzoekt behoefte aan Stadsbus

Studenten gaan onderzoek doen naar de tevredenheid over de Stadsbus in Meppel (archieffoto RTV Drenthe)

MEPPEL - Wat vinden Meppelers met een WMO-vervoerspas van de Stadsbus Meppel? Driehonderd inwoners krijgen binnenkort een uitnodiging om mee te doen aan een onderzoek.

"We willen graag weten of mensen wel of niet met de Stadsbus gaan en wat ze van het aanbod vinden", zegt wethouder Roelof Pieter Koning. De Stadsbus Meppel rijdt sinds december 2015 in de verschillende wijken van Meppel en heeft als doel een aanbod te leveren zodat iedereen zich in Meppel kan verplaatsen.



"De afgelopen weken gingen er wekelijks bijna vierhonderd mensen met de Stadsbus. Het is een prima voorziening voor algemeen gebruik”, vindt Koning.



Het onderzoek wordt uitgevoerd door studenten van het Ondernemerspunt Meppel. De gesprekken kunnen thuis worden gevoerd of telefonisch. Van de uitkomsten wordt een evaluatie gemaakt. Deze wordt onder meer gebruikt door de gemeenteraad om te beslissen of de proef met de Stadsbus in 2018 een vervolg krijgt.