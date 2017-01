Speciale TT-avond in De Nieuwe Kolk

MOTORSPORT - Vrienden TT Circuit Assen organiseert in samenwerking met De Nieuwe Kolk en het Drents Archief op 26 januari een avond onder het thema ‘Van oud naar nieuw’.

De avond wordt gevuld met het vertonen van historische beelden, onder meer van de overwinning van Wil Hartog in 1977 en ook beelden uit een recenter verleden.De avond is voor iedereen toegankelijk, ook voor niet-Vrienden.De entreeprijs bedraagt 9,50 euro en daarbij is een consumptie in de pauze inbegrepen. Kaarten zijn aan de zaal van De Nieuwe Kolk te koop. Meer informatie is te vinden op de website van De Nieuwe Kolk