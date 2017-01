Achilles 1894 meest duurzame sportclub van Drenthe

Achilles 1894 meest duurzame sportclub van Drenthe (foto Achilles 1894) de zonnepanelen van Achilles 1894

VOETBAL - Achilles 1894 ontving maandagavond uit handen van gedeputeerde Tjisse Stelpstra de prijs van Duurzaamste Sportvereniging van Drenthe 2016 ontvangen.

In het gemeentehuis van Assen was de aftrap van 'Drenthe Sport Duurzaam', een samenwerkingsverband van SportDrenthe, het Drents Energieloket en de Natuur- en Milieufederatie Drenthe, met subsidie van de provincie Drenthe.



Jaarlijks reikt de provincie de duurzaamheidsprijs uit aan een Drentse sportvereniging, die duurzaam bezig is. Achilles 1894 verlaagde de energielasten door het opwekken van duurzame energie, zoals het installeren van zonnepanelen.