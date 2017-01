Wereldkampioen Durrant ontbreekt in Assen

Dutch Open Darts (foto: twitter-DOD)

DARTS - De kersverse wereldkampioen darts bij de BDO, Glen Durrant, ontbreekt begin februari tijdens de Dutch Open Darts in Assen. De Engelsman zegt drie maanden rust te nemen om de accu weer op te laden.

Durrant won zondag de finale van het wereldkampioenschap met 7-3 van de Nederlander Danny Noppert. De kersverse wereldkampioen liet maandag weten niet de overstap te maken naar de PDC, de bond waar ook Michael van Gerwen, Raymond van Barneveld en Jan Dekker uitkomen. Durrant wil volgend jaar zijn wereldtitel verdedigen. Wel zegt de Brit tijd nodig te hebben om de accu weer op te laten en neemt een sabbatical van drie maanden.



Martin Adams

Slecht nieuws dus voor de Dutch Open Darts, dat van 3 tot en met 5 februari in Assen wordt georganiseerd. De wereldkampioen zal dus ontbreken in Assen. Vorig jaar won Martin Adams het toernooi in de Bonte Wever. In de finale won Adams met 3-1 van Noppert.



Live op TV Drenthe

RTV Drenthe Sport zendt op 5 februari de finalemiddag van de Dutch Open Darts live op tv uit.

Door: René Posthuma Correctie melden