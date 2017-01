'Dagrecord: koudste nacht in dertig jaar in Drenthe'

Winter in Eext, Drenthe (foto: Robin Giesen)

ASSEN - Het is in dertig jaar niet meer zo koud geweest in Drenthe op deze datum als afgelopen nacht. Het vroor 9,5 graden in de provincie Drenthe en daarmee was onze provincie de koudste plek van Nederland.





"Het staande dagrecord uit 1987 op deze dag, met -10,3 graden, is net niet gebroken", zegt RTV Drenthe-weerman Roland van der Zwaag. "Met deze temperaturen kan het ijs door blijven groeien. Het wordt vandaag de tweede ijsdag voor Drenthe in deze periode. En komende nacht daalt het kwik weer richting -5."Vanaf donderdagmiddag loopt de temperatuur op naar een graad boven nul en is het volgens Van der Zwaag voorlopig gedaan met de vorst.