Organiseert Noordlaren misschien toch eerste marathon op natuurijs?

NOORDLAREN - Volgens ijsmeester Gezienus van Iren ligt er al bijna drie centimeter ijs op de ijsbaan in Noordlaren, en dat zou betekenen dat de eerste marathon op natuurijs van 2017 daar misschien toch nog geschaatst kan worden.

Dat zei hij in het NPO Radio 1 programma Dit is de nacht Gisteravond zei de KNSB nog dat de strijd om de eerste wedstrijd op natuurijs tussen Arnhem en Haaksbergen zou gaan. Maar even na vijf uur vanmorgen vertelde Van Iren dat de schaatsbaan in Noordlaren nog niet opengaat, in afwachting van de KNSB-keuring.De KNSB heeft de ijsbaan in Haaksbergen inmiddels afgekeurd voor de eerste marathon op natuurijs. En de ijsmeester van de ijsbaan in Arnhem denkt volgens omroep Gelderland niet dat de eerste marathon op natuurijs van 2017 gereden wordt op zijn ijsbaan.Als blijkt dat het ijs in zowel Haaksbergen als Arnhem niet dik genoeg is, zal de KNSB het ijs in Noordlaren meten."Om een wedstrijd op natuurijs te mogen houden, moet er tenminste drie centimeter ijs op de hele ijsbaan liggen", legt Van Iren uit. "Om er gewoon op te schaatsen kan de ijsbaan ook wel open met een of twee centimeter."