NS: reis niet naar Amsterdam, Schiphol of Utrecht

ASSEN - Reizigers die met de trein naar Amsterdam, Schiphol of Utrecht willen, kunnen hun reis beter uitstellen. Dat adviseert de NS.

In de regio Amsterdam was vanmorgen een grote stroomstoring, die gevolgen heeft voor het treinverkeer in heel Nederland. Door de stroomstoring kunnen er op dit moment geen seinen en wissels worden bediend in de regio Amsterdam.Wanneer de NS weer volgens dienstregeling rijdt, is nog niet bekend.